BES’te yeni dönem başlıyor: Kısmi ödeme imkanı

BES'e olan katılımı artırmak ve çıkışları önlemek amacıyla önemli düzenlemeler yapılıyor. Türkiye'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yeni bir dönem başlıyor. Mevcut durumda isteyen herkes BES'ten çıkabiliyor. Günümüzde çalışanların yüzde 75'i BES'ten çıkmış durumda.

ÇEŞİTLİ AVANTAJLAR

Nakit ihtiyacı, evlilik, askerlik gibi durumlardan ötürü birçok kişi BES'ten ayrılıyor. 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek değişiklikler ise çalışanların yararına olacak. Son düzenlemelerle birlikte BES ile ilgili dikkat çeken avantajlar; kısmi çekiş hakkı, temlik hakkı, yüzde 25 yerine yüzde 30 oranında devlet katkısı, 45 yaş üstü vatandaşların otomatik katılım sistemine dahil olma hakkı ve toplu katkı payı ödemesi yapan katılımcılara yıllara devlet katkısı verilmesi avantajlarının sağlanmasıdır. Katılımcı, kısmen ödeme alma hakkını, ödeme tarihinden itibaren 3 yıl içinde; emeklilik, vefat veya maluliyet halleri hariç, sözleşmesini sistemden çıkış işlemi ile sonlandırmayacağına dair taahhüt vermek şartıyla kullanabilecektir. Bu kapsamda yapılacak başvurularda ise süre 4 yıl olarak uygulanacak.

BAŞVURU İNTERNETTEN

Yeni BES yönetmeliğinde evlilik, konut alımı, eğitim ve olağanüstü hallerde sistemden kısmen ödemeye cevaz verilmesi öngörülmüştür. Kısmen ödeme hakkını en az 5 yıl kullanmamış bir katılımcı, bu süre içinde, başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan aylık brüt asgari ücret tutarının en az 5 katı kadar katkı payı ödediği sözleşmesinden, birikiminin yüzde 50'sine kadar olan tutarın kısmen ödenmesi için ilgili BES şirketine müracaat edebilecektir. Başvuru yapmak isteyenlerin ise işlemleri internet sitesinden yürütmesi mümkün. Öngörülen şartların bulunması halinde BES şirketi ödemeyi yapacaktır.