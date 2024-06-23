GİB’den yurt dışı çıkış harcı için öneri

ÖNÜMÜZDEKİ günlerde Meclis gündemine taşınacak vergi paketi kapsamında 150 lira olan yurt dışı çıkış harcı tutarının yükseltilmesi planlanıyor. Artış için bin ve bin 500 lira olmak üzere iki tutar üzerinde duruluyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında hazırlıkları devam eden vergiye ilişkin düzenlemeler önümüzdeki günlerde yasa teklifi olarak Meclis gündemine gelecek. Gelir İdaresi Başkanlığı 150 lira olan harcın 3 bin liraya çıkartılmasını önerdi. Başkanlık, "Yurt dışı çıkış harcının ilk uygulandığı dönem 100 dolara denk düşüyordu. Buna göre bir güncelleme yapıp 3 bin liraya çıkarmak daha doğru olacaktır" önerisinde bulundu.