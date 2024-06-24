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Tatilde oteller doldu taştı

KURBAN Bayramı ile başlayan 9 günlük tatil için en çok tercih edilen destinasyonlardan biri İzmir’de Çeşme-Alaçatı oldu. Alaçatı Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Ünsal, tatil süreci boyunca otel doluluk oranlarının beklentinin de üstünde olduğunu ve yüzde 100’e ulaştığını söyledi

HABER MERKEZİ
Tatilde oteller doldu taştı

Yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği tatil beldelerinden birisi İzmir'de, Çeşme- Alaçatı oldu. Sahilleri, kumu ve güneşiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Çeşme, bayram tatili için yoğun ilgi gördü. Alaçatı'da otel dolulukları beklentinin de üstüne çıktı ve yüzde yüz oldu. Alaçatı Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Ünsal, "Yaz sezonuna nisan ayıyla güzel bir başlangıç yaptık. Şeker Bayramı ve Ot Festivali oldukça güzel geçti. Kurban Bayramı'nda da turizmciler olarak istediğimiz hedefleri yakaladık. Bölgenin tamamında doluluğun yüzde 100'lere ulaştığından bahsedebiliriz. Çeşme'de aynı paralellikte dolu bir tatil süreci geçirdi" dedi.

ERKEN REZERVASYON

Bayramın son bulmasıyla temmuz başına kadar bir sakinlik olmasını beklediklerini dile getiren Ünsal, "Bu durum son dakika değişebilir. Çeşme Alaçatı'da turizmcilerin temmuz, ağustos hatta eylül aylarının çok iyi geçireceğini düşünüyorum. Temmuzda otel rezervasyonları yüzde 90'ı buldu. Ağustos yüzde 50 seviyesinde ancak tarihler yaklaştıkça yüzde 100'e ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.

KEYİFLİ VAKİT GEÇİRDiLER

İZMİR'DE yaşayan Hamza Mandıralı, "Bir haftadır Çeşme'de tatil yapıyoruz. Bayramın ilk günleri çok daha kalabalıktı ancak hala yoğunluk sürüyor. Yüzüp, eğlenip tatilin keyfini çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı. İstanbul'dan gelen Sururi Tak ise 5 gündür bayram tatilini Çeşme'de geçirdiğini belirtip, "Her şey çok güzel. Ailecek çok keyifli vakit geçirdik" dedi.

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