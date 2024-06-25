Fahiş fiyatlar cep yakıyor

İşletmelerin hizmet ve ürünlerinde görülen hızlı ve haksız fiyat artışları, işletmeler ve tüketiciler arasında krize neden oluyor. İşletmeler maliyet kalemlerini zamların bahanesi olarak gösterirken, vatandaş da fiyatların haksız olarak artmasına isyan ediyor. Toplu taşımaya gelen yüzde 50'lik zam, havalimanında bir çayın 145 lira olması gibi pek çok olay, vatandaş tarafından 'kazıkçılık' olarak nitelendiriliyor.

ULAŞIMDA ZAMLI TARİFE

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu ulaşım araçlarında uygulanan fiyat tarifesinin güncellenmesi gündemiyle geçtiğimiz hafta toplanmış ve oy birliği ile alınan kararla; İZTAŞIT, ESHOT, İZDENİZ, İzmir Metro, İzmir Tramvay ve İZBAN'da geçerli toplu ulaşım ücret tarifesine zam yapılmıştı Alınan karar dün yürürlüğe girdi. Karara göre, İzmir'de toplu taşımaya Karailk biniş yüzde 17,5'luk zam ile 13 TL'den 17,5 TL'ye, ilk aktarma ücreti ise 6 lira 52 kuruştan 8 lira 78 kuruşa yükseldi.

İKİ BARDAK ÇAY 320 LİRA

İZMİR Adnan Menderes Havalimanı'nda uçakları 6 saat rötar yapan iki yolcu, iddiaya göre birer bardak çay içmek istedi. İki çay için ödenen para, servis hizmetiyle birlikte 320 lirayı buldu. Bir bardak çay için 145 lira alan işletme, çayın servisi için de 30 lira hizmet ücreti aldı. Sosyal medyada gündeme bomba gibi düşen bu olayın akabinde pek çok vatandaş da başına gelen emsal olayları paylaştı.

14 BİN LİRALIK HESAP

NEVŞEHİR'İN Avanos ilçesinde Sur Balık isimli restorana 5 arkadaşıyla birlikte giden kişiye 14 bin 410 liralık hesap geldi. Hesaba isyan eden vatandaş, "Ahlaksızlığın ne boyutlara geldiğini lütfen gösterin. Kendi ülkemizde gözümüzün içine bakarak bizi kazıklıyorlar. Siparişlerimizin arasında ahtapot ızgaraya 3 bin 450 lira fiyat yazılmış. Ahtapot çok kötü koktuğundan geri gönderdik ve yiyemedik. Buna rağmen bizden parası alındı" diyerek tepki gösterdi.