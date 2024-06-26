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Haberler Ekonomi 40’tan fazla hava aracı için batarya üretiyor

40’tan fazla hava aracı için batarya üretiyor

HABER MERKEZİ
40’tan fazla hava aracı için batarya üretiyor
TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) pil ve batarya ihtiyacını karşılamak amacıyla Kayserili hayırseverlerin bağışlarıyla kurulan ASPİLSAN Enerji, 40'tan fazla farklı tipte uçak, helikopter, İHA ve SİHA'lar için batarya tasarlayıp üretiyor. Türkiye'nin Nikel Kadmiyum (Ni-Cd) uçak bataryası üreten ilk ve tek firması olan ASPİLSAN Enerji, 1990'lı yılların başında CN-235 Casa Nakliye Uçağı Projesi kapsamında başlayan, sonrasında da TSK envanterindeki hava platformlarına ait bataryaların yerlileştirilmesine devam eden faaliyetlerle Ar-Ge ve teknoloji geliştirme çalışmaları izleyerek havacılık bataryaları sektöründe uzmanlaştı. Bu kapsamda C-130 uçaklarına 1999 yılında takılan ASPİLSAN Enerji bataryaları kalitesiyle yıllara meydan okuyor.
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