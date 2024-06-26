Kazanç çok vergi yok

Türkiye'de konaklama ve tatil paketi satan global turizm şirketleri, kurumlar ve gelir vergisi ödemiyor. Merkezleri yurt dışında olduğu için Türkiye'de ofisleri bulunmayan devler, yaptıkları satışlarla milyarlarca lira gelir elde ediyorlar. Türkiye pazarında başı San Fransisco merkezli Airbnb çekiyor. Onu sırasıyla Tripadvisor, Agoda, Expedia (trivago) izliyor.

Türk şirketleri ile sektör dernekleri, aynı sektörde kendileri gibi kazanç elde eden yabancı şirketlerin ancak kendileri gibi vergiye tabi olmamasının rekabeti bozduğunu belirterek konuyu pek çok kez ilgili bakanlığa taşıdı. Bununla birlikte henüz somut bir adım atılmadı. Binlerce kişiye istihdam sağlayan ve tüm vergilerini düzenli ödeyen yerli şirketler, yabancılar ile bu nedenle fiyat konusunda rekabet edemediklerini, sektörde şartların eşitlenmesi gerektiğini belirtti.

MİLYAR DOLARLIK FİRMALAR

Global turizm şirketlerinin satış ve ciro rakamları dudak uçuklatıyor. Sadece Airbnb, dünya çapında yaptığı satışlardan geçen yıl 3 milyar eurodan fazla gelir kaydetti. Toplam geceleme sayısında ise 120 milyonu aştı. Şirketin toplam değeri 30 milyar avroyla ölçülüyor. Sektörün diğer bir oyuncusu Agoda da 2017'de Türkiye'de faaliyetleri durdurulan Booking Holdings bünyesinde yer alıyor. Merkezi ABD'nin Massachusetts eyaletinde bulunan Tripadvisor ve Expedia'nın sahibi olduğu Trivago da büyük satış ve ciro rakamlarıyla anılıyor. Bu şirketlerin en güçlü olduğu pazarlardan biri de Türkiye. Dev şirketlerin, ülkemizde online turizm satış kanallarından aldıkları pazar payları, her geçen gün daha da artıyor.