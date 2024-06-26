Türkiye’nin ilk süper bilgisayarı tanıtıldı

TÜRKİYE, TRUBA bünyesinde kurduğu Arf Hesaplama Kümesi isimli ARF Süper Bilgisayarı tanıtım töreni Ankara'da gerçekleşti. Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Lenovo Altyapı Çözümleri Grubu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Giovanni Di Filippo, Lenovo Altyapı Çözümleri Grubu Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Genel Müdürü Alaa Bawab ile Lenovo Altyapı Çözümleri Grubu Türkiye Genel Müdürü Burç San katılım gösterdi. Süper Bilgisayar'ın tanıtım töreni TÜBİTAK ULAKBİM MODSİMMER Binası Orta Doğru Teknik Üniversitesi'nde gerçekleşti. Türkiye'den hizmet verecek ARF Süper Bilgisayarın testleri bir süredir devam ediyordu. Bilgisayarın devreye girmesiyle birlikte veri depolama ve büyük veri işlemede Türkiye çağ atlayacak. Bir dizüstü bilgisayarda 4 veya 8 çekirdek bulunurken, bu bilgisayarda 56 bin 448 çok kuvvetli işlemci çekirdeği bulunuyor.