AJet’ten şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları ile engelli yolcular için indirimli uçak bileti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AJet arasında şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları, malul ve malul yakınları, engelli yolcular ile ilgili özel indirim protokol imza töreni gerçekleştirildi. Protokol törenine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile AJet Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, Bakanlık ve AJet temsilcileri ile basın mensupları katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile AJet Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat tarafından imzalanan protokol ile şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları, malul ve malul yakınları, engelli yolcuların tüm seyahatlerinde faydalanabilecekleri indirim oranları belirlendi.

Türk Hava Yolları Genel Müdürlük binasında imzalanan protokolle birlikte tüm şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları ile malul ve malul yakınları, engelli yolcular iç hat uçuşlar ve iç hat uçuşlar ve Kuzey Kıbrıs uçuşlarında yüzde 50, dış hat uçuşlarda yüzde 20; engelli yolcular ise iç hat uçuşlar ve Kuzey Kıbrıs uçuşlarında yüzde 20, dış hat uçuşlarında yüzde 25 indirimden yararlanabilecek.

AJet, özel indirim uygulayacağı yolcularının bilet satın alma işlemlerinde kolaylık sağlamak amacıyla indirimli biletleri web sitesinden ve AJet mobil uygulaması üzerinden alınabilmesine olanak sağlıyor.

Protokolün hayata geçmesiyle birlikte indirimden yararlanmak isteyen şehit yakınlarının, gazi ve gazi yakınlarının, malul ve malul yakınlarının ve engelli yolcuların belgelerini ibraz etmesi gerekiyor. İndirim oranları vergi ve harçlar hariç ücret üzerinden hesaplanacak.

"EN DEZAVANTAJLI GRUPLARDAN BAŞLAYARAK VATANDAŞLARIMIZIN SIKINTILARINA ÇÖZÜM ÜRETTİK"

İmzalanan protokol ile ilgili konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün AJet ile iş birliği çerçevesinde iki protokol imzalamak için bir aradayız. Bu anlamda Bakanlık olarak hizmetlerimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. İmzalayacağımız bu protokolün sağlayacağı kolaylıklardan faydalanan engelli, şehit yakını ve gazilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bugün Türkiye, eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye, ulaşımdan sosyal hizmetlere kadar hayatın her alanında sosyal devlet olma anlayışıyla hareket eden güçlü bir devlettir. Bu kapsamda sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dile getirdiği gibi devletin şefkat şemsiyesi dışında hiçbir vatandaşımızın kalmaması için en dezavantajlı gruplardan başlayarak vatandaşlarımızın sıkıntılarına çözüm ürettik" dedi.

"ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERİMİZ İÇİN TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakanlık olarak engelli vatandaşlar, şehit yakını ve gaziler için tüm imkanları seferber etmeye devam edeceklerini ifade eden Göktaş, "Eğitimden sağlığa, istihdamdan, bakım ve rehabilitasyon imkanlarının arttırılmasına kadar ihtiyaç duydukları her konuda destek olmaya devam ediyoruz. Bakanlık olarak sunduğumuz sosyal hizmetlerden biri de engelli, şehit yakını ve gazilerimizin çeşitli toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanmalarını sağlamak. Bu kapsamda 2024 yılı mart ayı sonuna kadar ulaşım hizmeti veren kurumlara yaklaşık 2 buçuk milyar lira ücretsiz seyahat gelir desteği ödemesi yaptık. Bunun yanı sıra bugüne kadar 234 bin 759 ücretsiz seyahat kartını, şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile vazife malulüne ulaştırdık. 2015 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığımızla iş birliğinde resmi özel eğitim okulları ve özel eğitim sınıflarına devam eden öğrencileri ücretsiz okul servisi imkanı sunduk. Türk Hava Yolları'yla imzaladığımız protokolle şehit yakını ve gazilerimiz için yüzde 50 indirimle seyahat etme imkanı sağladık. Bu hizmetler 2022 ekim ayından bu yana 32 bin 909 şehit yakını ve gazimiz yararlandı. Benzer şekilde 2013'den bugüne 248 bin engelli vatandaşımız bu hizmetten yararlandı. Biraz sonra imzalayacağımız protokollerle engelli, şehit aileleri ve gazilerimiz AJet'ten indirimli bilet alma imkanına sahip olacaklar. Ben bu protokolün milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"YURT İÇİ UÇUŞLARDA YÜZDE 50, YURT DIŞI UÇUŞLARDA YÜZDE 20 İNDİRİM YAPACAĞIZ"

AJet Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ise "Bayrak taşıyıcı olmanın bilinci ve sorumluluğuyla AJet uçuşlarımızda, şehit yakınlarımız, gazilerimiz, gazi yakınlarımız ve engelli yolcularımız bulunmaktadır. Bunlarla ilgili özel kolaylıklar ve indirimler sağlamak üzere bugün bu protokol anlaşmasını imzalayacağız. Şehit yakınlarımıza, gazilerimiz ve gazi yakınlarımıza AJet yurt içi uçuşlarında yüzde 50, yurt dışı uçuşlarda ise yüzde 20 oranında indirim yapacağız. Projenin altyapım kuruluş süresi tamamlandıktan sonra da bunlar direkt olarak web ve mobil uygulamalarından yapılabilecek. Ama bugünden itibaren bu indirimlerden ofislerimizden veya çağrı merkezlerimizden yolcularımız faydalanabilecek" diye konuştu.

ENGELLİ VATANDAŞLAR İÇİN YURT İÇİ UÇUŞLARDA YÜZDE 20, YURT DIŞI UÇUŞLARDA YÜZDE 25 İNDİRİM UYGULANACAK

Engelli vatandaşların yararlanacağı indirimler hakkında bilgi veren Bolat, "Benzer şekilde de engelli vatandaşlarımız için de Türk Hava Yolları'nda olduğu gibi yurt içi uçuşlarında yüzde 20 yurt dışı uçuşlarında ise yüzde 25'lik indirimlerden faydalanabilecekler. Milli bayrak taşıyıcı marka olmanın bilinciyle tüm iştiraklerimizle birlikte şehit yakınları, gazilerimiz ve yakınları, engelli yolcularımıza yönelik hayatı kolaylaştırıcı adımlarımızla birlikte yeniden engelsiz hayata verdiğimiz desteği arttırarak sürdüreceğiz" dedi.

"BİR BUÇUK MİLYONA YAKIN VATANDAŞIMIZ İNDİRİMLERDEN İSTİFADE EDECEKTİR"

Bolat, "Türk Hava Yolları olarak 2018 yılında işitme engelli vatandaşlarımıza destek olmak üzere hayata geçirdiğimiz görüntülü çağrı merkezi hizmetimizden bugüne kadar 200 bine yakın vatandaşımız yararlandı. Daha sonraki süreçte bu hizmetimizin kapsamını genişlettik. Biz bu sayıları çok daha yükseklere taşımak ve her zaman kendilerinin yanında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Bu protokollerle birlikte bir buçuk milyona yakın vatandaşımız sağlayacağımız indirimlerden istifade edecektir" ifadelerini kullandı.