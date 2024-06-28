DENİB, İngiltere’de ev tekstili sektörünü tanıttı

DENİZLİ İhracatçılar Birliği (DENİB), 25-28 Haziran 2024 tarihleri arasında İngiltere'de ev tekstili sektörüne yönelik olarak UR-GE yurt dışı pazarlama programı düzenledi. Proje üyesi 12 firma ve 18 kişiden oluşan heyet Londra'da, İngiltere'nin önde gelen satın alımcılarıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. İngiltere'den 36 alıcı firma ile yaklaşık 190 ikili iş görüşmesi düzenlendi. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Yılın geri kalanında da ihracat rakamlarımızı artırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.