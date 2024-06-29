Türkiye’nin önündeki gri engel kalktı

FATF'nin dün yapılan toplantısında Türkiye'yi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek temsil etti. Toplantıda, Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasına karar verildi. Bakan Şimşek, kararın ardından sosyal medya hesabından 'Başardık' mesajını paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı da ardından açıklama yaptı.

DOĞRU ADIMLAR ATILDI

Açıklamada, "Atılan doğru adımlar sayesinde Türkiye gri listeden çıkarılmıştır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarımız başta olmak üzere tüm kamu ve özel sektör paydaşlarımızın katkısıyla elde edilen bu sonuç, finansal sistemimize güveni daha da artırarak program hedeflerine ulaşmamızı kolaylaştıracaktır" denildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik tamamlamış olduğumuz eylem planı sayesinde, Türkiye bugün gri listeden çıkmıştır. Bu gelişme ile birlikte uluslararası yatırımcıların ülkemizin finansal sistemine olan güveni daha da güçlenmiştir" dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise, "Gri listeden çıktık. Ülkemizin gri listeden çıkmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Başta terör ve o hainlerin finansmanına yönelik olmak üzere, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle, kara para aklayan suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Mehmet Şimşek kararın ardından sosyal medya hesabından 'Başardık' mesajını paylaştı.

'ÇABAMIZ SÜRECEK'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da, Türkiye'nin uyguladığı ekonomi politikalarının, ülkenin uluslararası alandaki güvenirliliğini ve ekonomik istikrarını pekiştirmeye devam ettiğini vurgulayarak, "Kararlılıkla uyguladığımız politikalar, ihracatta yakaladığımız ivme, ithalatı ve dış ticaret açığını azaltmamız ve uyguladığımız reformlar ülkemizi her geçen gün daha da ileri taşımakta ve ekonomik sistemdeki yerimizi sağlamlaştırmaktadır" dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin, Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) gri listesinden çıkarılması kararına ilişkin, "Bu karar, uluslararası yatırımların önünü daha da açacak, ülkemizin finansal sistemine duyulan güven artmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

İŞ DÜNYASI KARARDAN MEMNUN

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin FATF'ın gri listesinden çıkmasına ilişkin, "Türkiye şimdi hak ettiği yerde, 2.5 yıldır zaten olmaması gereken bir listedeydi. uluslararası finans kuruluşlarının Türk şirketleriyle işlem yapma isteğine de taze bir güven getirecektir" ifadesini kullandı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Kork, gri liste kararıyla artık uluslararası yatırımların önünde herhangi bir engel kalmadığını ifade ederek, "Kısa ve orta vadede gri listeden çıkışın olumlu etkilerini göreceğiz" dedi.