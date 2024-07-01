Bucalı pazarcıların tezgah eylemi

İzmir'in Buca ilçesinde bir grup pazar esnafı Şirinyer pazar yerinde toplanarak eylem yaptı. 'Direne direne kazanacağız' sloganı atan pazar esnafı, 'Ekmeğe uzanan eller kırılsın' yazılı döviz taşıdı. Grup adına açıklama yapan İzmir Pazarcılar Deneği Başkanı Faysal Acar, Şirinyer pazar yerinin metro inşaatı nedeniyle yeni bir alana taşınmasının kararlaştırıldığını hatırlattı.

'ELEKTRİĞİMİZ SUYUMUZ YOK'

Belediyenin kapalı pazar yeri yapmak yerine futbol sahasına beton atıp pazar yeri oluşturduğunu kaydeden Acar, "Eski alanda 3 metre olan yerlerimiz yeni alanda 2 metreye kadar düşürüldü. Burada hak sahibi olmayan yüzlerce kişiye el altından usulsüz bir şekilde yer verildi. O alanda üstümüz açık, elektriğimiz, suyumuz, yolumuz yok" diye konuştu.

'Direne direne kazanacağız' sloganı atan Bucalı pazar esnafı, 'Ekmeğe uzanan eller kırılsın' yazılı döviz taşıdı.

Acar, konunun çözümü için ilgi makamlarla görüşmelerin sürdüğünü sözlerine ekledi. Bucalı pazar esnafı da yaşananlardan duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Daha önce Şirinyer pazaryerinde bin tezgahın bulunduğunu belirten esnaf, şimdiki pazaryerinin bin 150 kişilik tezgah ayrıldığını, yeni eklenen tezgahların kendi alanlarını küçülttüğünü, fazladan verilen alanların birilerine peşkeş çekildiğini iddia etti.