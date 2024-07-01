Gri prangadan kurtulmak yatırım iklimini iyileştirdi

Ülke ekonomisine ilişkin olumlu gelişmeler, fDi Intelligence'nin araştırmasında, doğrudan yabancı yatırımcıların Avrupa'da en çok tercih ettiği büyük şehirler arasında 7. sırada yer alan İzmir'in avantajını arttırıyor. Deniz, demir ve karayolu ulaşım ağları üzerinde bulunan Batı Anadolu Serbest Bölgesi, sahip olduğu büyük sanayi parselleri ile İzmir'in yatırım çekme kabiliyetine katkıda bulunuyor.

'OLUMLU ETKİLEYECEK'

BASBAŞ ve ESBAŞ'ın CEO'su Dr. Faruk Güler, Türkiye'nin Gri Listeden çıkmış olmasının ve ülkenin uluslararası kredi notunun yükselmesinin ülkeye doğrudan yatırımların gelmesini sağlayacak olumlu gelişmeler olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu: "Derecelendirme kuruluşları ülke kredi not görünümü de durağandan pozitife çevirdi. Son olarak Mali Eylem Görev Gücü'nün (Financial Action Task Force-FATF) Türkiye'yi 28 Haziran tarihi itibariyle Gri Listeden çıkardığını duyurması uluslararası arenada ülkemiz ekonomisi lehine oluşan olumlu gelişmeler oldu. Bu gelişmeler, doğrudan yabancı yatırımların ülkemize ilgisini olumlu yönde etkileyecektir. Bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz."

YATIRIMIN CAZİBESİ

Türkiye'de yatırımcı ilgisini çeken bölgelere orta ve büyük ölçekli sanayi yatırımlarına tahsis edebilecek sanayi parseli bulmanın zorluğuna işaret eden Dr. Faruk Güler, "Bergama'da yatırımcı almaya başladığımız Batı Anadolu Serbest Bölgesinin, deniz, demir ve karayolu ulaşım ağları üzerinde bulunması sayesinde Avrupa başta olmak üzere, Afrika, Orta Doğu ve Asya'ya ulaşım kolaylığı sağlaması da, İzmir'in doğrudan yabancı yatırımlar için Avrupa'nın en çok tercih edilen 7. büyük şehri olmasında önemli bir etken olmuştur. Bugün Türkiye'de fabrika kurmak için 10 dönümden 200 dönüme kadar büyüklükte sanayi arazisini Marmara, Batı Anadolu'da bulmak mümkün değilken, BASBAŞ'ta var. Bu da ülkemizi tercih edecek yatırımların, rotasını İzmir'e çevirmesini sağlıyor" diye konuştu.