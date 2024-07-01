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Haberler Ekonomi Petrol işçilerine yönelik çalışma saati düzenlemesi

Petrol işçilerine yönelik çalışma saati düzenlemesi

HABER MERKEZİ
Petrol işçilerine yönelik çalışma saati düzenlemesi
ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan, "Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişiklikle petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında yürütülen işlerde çalıştırılan işçilerle ilgili düzenlemeye gidildi. Buna göre turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmetinin yanı sıra artık petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü iş yerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde de çalışma saati düzenlemesi 24 saatte 2 işçi postası olacak şekilde yapılabilecek.
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