Elban’dan EGİAD’a ziyaret

İZMİR Valisi Sayın Dr. Süleyman Elban, Ege Genç İş İnsanları Derneği'ni (EGİAD) ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyarete ev sahipliği yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Sayın Elban'ın Dernek Merkezi'ne gerçekleştirdiği ziyaretten büyük bir onur ve memnuniyet duyduklarını belirterek, EGİAD'ın gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi.

EGİAD'ın son dönemde özellikle Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan (NEET) Gençler konusunu gündeme aldığını ifade eden Yelkenbiçer, "NEET Gençler sorununa kamuoyunun daha fazla dikkatini çekmek istiyoruz. Bu gençlerimizi istihdama kazandırmak için neler yapılabileceğini ortaya koyan, akademik bir zemine ihtiyaç duyduk. Araştırma ve politika önerileri içeren bir rapor hazırlığı yapıyoruz" dedi. İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ise EGİAD'ı ziyaret etmekten memnuniyetini dile getirerek "İzmir'de EGİAD gibi kurumsal yapısı ve kapasitesi güçlü sivil toplum kuruluşlarının bulunmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum" diye konuştu.