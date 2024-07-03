Kruvaziyerde hedef 2 milyon turist

DENİZ Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, İzmir Limanı'na, yılın ilk yarısında, 21 gemi ile 41 bin 800 yolcu, Kuşadası'na 193 gemi ile 248 bin 712 kişi, Ulusoy Çeşme Limanı'na 37 gemi ile 7 bin 392 yolcu geldiğini belirtip, "Bu yıl 2 milyon hedefini yakalayacağımıza inanıyoruz" dedi. Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi haziran ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Yusuf Öztürk, "Çeşme- Sakız Hattında çalışan feribotların taşıdığı yolcu sayısı 61 bin 717 oldu. Kuşadası'ndan Samos'a ve geçtiğimiz günlerde başlayan Patmos'a ilk 6 ayda 32 bin 63 yolcu taşındı. Kruvaziyer gemileriyle ülkemize gelen yolcu sayısı geçen yıl 1.5 milyon olmuştu. Bu yıl 2 milyon hedefini çok rahat yakalayacağımıza inanıyoruz" dedi.