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Haberler Ekonomi Meslek liselerine ilgi artıyor

Meslek liselerine ilgi artıyor

KAZIM YÖRÜKCE
Meslek liselerine ilgi artıyor

AYDIN Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, açıklanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonrasında tercih yapacak öğrencilere meslek liselerini seçmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Son yıllarda yıldızı parlayan meslek liselerinin tüm sektörlerde aranan eleman yetiştirdiğine dikkat çeken AYSO Başkanı Gökhan Maraş, özellikle teknik bilgi ve beceri gerektiren sektörlerde, meslek lisesi mezunlarına olan talebin artış gösterdiğini belirtti. Maraş, öğrencilerin meslek liselerinde alacakları eğitimle iş hayatına bir adım önde başladığını ve tercih yapacak öğrencilere meslek liselerini tercih etmeleri çağrısı yaptı.

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