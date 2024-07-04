Çin’den İzmir’e yatırım hamlesi

ÇİN pazarındaki konumunu güçlendirmeye yönelik uzun yıllardır yoğun mesai harcayan Ege İhracatçı Birlikleri, Çin ile yeni iş birliklerinin kapısını araladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Çin Nanjing Belediye Başkanı Chen Zhichang ile bir araya geldi. Zhichang, Nanjing'in özellikle son dönemde Türkiye ile ticari anlamda iş birliği ivmesini artırdığını önemle vurgulayarak, "Geçtiğimiz yıl, Nanging'in Türkiye ile dış ticaret hacmi yıllık yüzde 16,4 artışla 836 milyon ABD dolarına ulaştı. Bu hacmi, yıllık yüzde 10 artışla 724 milyon ABD doları tutarındaki ihracat ve yıllık yüzde 87,2 artışla 112 milyon ABD doları tutarındaki ithalat oluşturmakta. Bu da iki taraf arasındaki büyüyen ticari ilişkilerin en önemli göstergesi" dedi.