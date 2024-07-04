  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Model Fabrika’dan “Verimlilik” lansmanı

Model Fabrika’dan “Verimlilik” lansmanı

HABER MERKEZİ
Model Fabrika’dan “Verimlilik” lansmanı
İŞLETMELERE, kaynakların etkin kullanımıyla verimliliklerini artırmak için yapılması gerekenleri deneyimleme olanağı sunan İzmir Model Fabrika'dan danışmanlık alan firmalar, tecrübelerini ve kazanımlarını İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen "Verimlilik Lansman Toplantısı"nda anlattı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Uygulamaları Daire Başkanı Dr. Yücel Özkara konuşmasında, verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmaların çoğalması gerektiğine dikkat çekti. Model Fabrika Direktörü Anıl Okçu, Model Fabrika'nın amaçlarına ve bu amaçlar doğrultusunda yürütülen çalışmalara değinerek, tüm hedeflerinin verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı olduğunu ifade etti.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA