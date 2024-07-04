Model Fabrika’dan “Verimlilik” lansmanı

İŞLETMELERE, kaynakların etkin kullanımıyla verimliliklerini artırmak için yapılması gerekenleri deneyimleme olanağı sunan İzmir Model Fabrika'dan danışmanlık alan firmalar, tecrübelerini ve kazanımlarını İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen "Verimlilik Lansman Toplantısı"nda anlattı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Uygulamaları Daire Başkanı Dr. Yücel Özkara konuşmasında, verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmaların çoğalması gerektiğine dikkat çekti. Model Fabrika Direktörü Anıl Okçu, Model Fabrika'nın amaçlarına ve bu amaçlar doğrultusunda yürütülen çalışmalara değinerek, tüm hedeflerinin verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı olduğunu ifade etti.