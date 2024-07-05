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Haberler Ekonomi Bakan Kacır’dan ADÜ Teknokent’e hibe sözü

Bakan Kacır’dan ADÜ Teknokent’e hibe sözü

KAZIM YÖRÜKCE
Bakan Kacır’dan ADÜ Teknokent’e hibe sözü
AK Parti Aydın Milletvekilleri, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent ve Aydın ticaretine yön veren isimlerle birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a ziyarette bulundu. Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, üniversitede yapılan ve yapılması planlanan projeler ile ADÜ Teknokent A.Ş. bünyesinde devam eden üniversite-sanayi iş birliği çalışmaları hakkında Bakan Mehmet Fatih Kacır'a bilgiler verdi. Bakan Kacır, ADÜ Teknokent bünyesinde gerçekleşen ve planlanan projeler konusunda beklentilerinin büyük olduğunu söyleyerek, hibe konusunda da destek olunacağını ifade etti.
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