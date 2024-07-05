Egeli ihracatçılar rekor tazeledi

EGE İhracatçı Birlikleri (EİB), Haziran ayında yüzde 17 azalışla 1 milyar 329 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Birliğimizden yapılan sanayi ürünleri ihracatımız 688 milyon dolar, tarım sektörlerimizin ihracatı 550 milyon dolara olarak gerçekleşti. Haziran ayında 178 farklı ihraç pazarına ulaştık ve 73 ülke ve bölgeye ihracatımızı artırmayı başardık. Avrupa Birliği'ne ihracatımız 2024'ün Haziran ayında 626 milyon dolarlık hacme ulaşırken toplam ihracatımızda Avrupa kıtasının payı yüzde 53 olarak kayıtlara geçti. İhracatımızdaki ilk beş ülke; Almanya'ya 139 milyon dolar, ABD'ye yüzde 114 milyon dolar, İtalya'ya 86 milyon dolar, İspanya'ya 84 milyon dolar, Birleşik Krallık'a 73 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sürdürülebilir büyüme için düşük enflasyon şart; düşük enflasyon içinde daha çok üretim şart. Ne kadar fazla üretirsek enflasyonu o kadar düşürebiliriz" dedi.