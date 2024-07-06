ABD’de gündem HÜRJET

ABD Donanmasının T-45 Goshawk eğitim uçağının yerine geçecek bir uçak ihtiyacının karşılanması adına imzalanacak olan sözleşmede yarışan şirketler arasında Boeing'in T-7A Red Hawk'ı, Lockheed-Martin'in Kore T-50 uyarlaması ve Textron-Leonardo'nun donanmaya uygun hale getirilmiş M-346'sı yer alıyor. Sierra Nevada ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin ürettiği milli eğitim uçağı HÜRJET'in modifiye edilmiş bir versiyonunu önerdi.

SÖZLEŞME ERTELENDİ

HÜRJET'in ABD Donanmasının ihtiyacını karşılanması adına dünyanın önde gelen havacılık şirketleri ile yarışması Türk Savunma Sanayii'nin kabiliyetini bir kez daha gözler önüne seriyor. ABD Donanması, T-45 Goshawk eğitim uçağının yerini alacak yeni bir uçak tedariği ile alakalı sözleşmeyi iki yıl erteledi. Erteleme sebebinin envantere eklenecek yeni eğitim uçağının, uçak gemisine iniş eğitimi için uygunluğunun belirlenmesi olduğu ileri sürüldü. Aynı zamanda ABD Donanmasında, güncel eğitim uçaklarının sahip oldukları aviyonik sistemler ile pilotların eğitim alma ihtiyacının azaldığı ve eğitim için gerekli yetkinliğin simülasyonlarda kazanılabildiği konusunda fikir birliği yaşanıyor.

ÖNE ÇIKARAN ÖZELLİKLER

HÜRJET, tek motorlu, tandem ve modern aviyonik süite sahip kokpiti ile üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlandı. HÜRJET'in silahlı varyantı ise geniş görev yelpazesi ve üstün faydalı yük kapasitesi ile muharebe alanlarında önemli bir güç unsuru olarak dikkat çekiyor. HÜRJET'in bu özelliklerinin yanı sıra; Hizmet süresi 20 yılı aşkın Jet Eğitim Uçaklarının yerine kullanılması, sayısı hızla artan 5. nesil uçaklar (TFX, F-35, vb.) ve güncellenen konfigürasyonlarına hitap edecek jet eğitim uçağı olarak kullanılması da hedeflendi.