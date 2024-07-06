  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi EURO 2024, Kemeraltı esnafının yüzünü güldürdü

EURO 2024, Kemeraltı esnafının yüzünü güldürdü

Türkiye A Milli Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda emin adımlarla ilerken İzmir’in tarihi çarşısı Kemeraltı’nda da EURO 2024 heyecanı forma satışlarına yansıyor.

HABER MERKEZİ
EURO 2024, Kemeraltı esnafının yüzünü güldürdü

İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı'nda forma satışı yapan dükkanlar, A Milli Takım formasının çok sattığını belirtti. EURO 2024 organizasyonunda, çeyrek final aşamasına gelen Türkiye A Milli Takımı emin adımlarla ilerliyor. Gözler yarı final yolunda bugün oynanacak Hollanda maçına çevrilmiş durumda. Milli maçlarda heyecan dorukta ilerlerken, İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı ise bu heyecan forma satışları ile devam ediyor. Kemeraltı'nda forma satışı yapan dükkanlar, milli takım forması satışlarının çok yüksek düzeyde devam ettiğini ifade ediyor.

ARDA GÜLER DETAYI

Kameraltı'nda forma satışı yapan bir dükkan daha önceden milli takım formasının satışlarının neredeyse hiç olmadığını belirterek, "Turnuvada iyi bir şekilde ilerlediğimiz için satışlarımız epey yükseldi. Daha önceden milli takım forması satamadığımız için rafa bile koymuyorduk. Şimdi ise satışlarımız epey yükseldi, özellikle maç günleri kapış kapış gidiyor" dedi. Yurt dışında dahi sipariş aldıklarını belirten dükkan sahibi en çok turnuvanın oynandığı Almanya'dan sipariş aldıklarını ifade ederek, "Şu an Almanya'dan bile sipariş alıyoruz. Daha çok isimsiz formalar tercih ediliyor. İsimli formalarda ise en çok Arda Güler tercih ediliyor" dedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA