  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Parayı mevduata yatırmanın tam zamanı

Parayı mevduata yatırmanın tam zamanı

Yatırımcılar mevduat faizlerindeki düşüşler sonrası başka yatırım araçlarına yüzünü dönerken, mevduat faizinde şaşırtan bir değişim yaşandı ve faiz oranları değişti.

HABER MERKEZİ
Parayı mevduata yatırmanın tam zamanı

Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık verilere göre 28 Haziran ile biten haftada 1-3 vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi yükselerek 59,2 oldu Mevduat faizlerinde rüzgar adeta tersine döndü. Son 1.5 aydır gerileyen faiz oranları yeniden yükselişe geçti. 1 milyon TL'nin net getirisi aylık 55 bin TL'ye kadar yükseldi. Merkez Bankası verilerine göre 1 ile 3 aylık mevduat faizlerinde yükseliş görüldü. Daha önce mevduat faizlerinde görülen düşüşün ana sebebi para bolluğu olmamasından kaynaklıydı.

AYLIK GETİRİ 55 BİN TL

Bankalar daha fazla para bulmak adına mevduat faizlerini yükseltme yoluna gitti. Mevduat faizlerinin önümüzdeki dönemde daha çok artacağını ifade eden uzmanlar, stopajla birlikte şu anda 1 milyon TL'nin aylık getirisi 43 bin TL ile 55 bin TL arasında değiştiğini söyledi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA