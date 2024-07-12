Bakan Bolat: Cari işlemler açığında önemli bir gerileme kaydedildi

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini değerlendirdi.

Bakan Bolat, yıllıklandırılmış cari işlemler açığının son 1 yılda 31,8 milyar dolar gerilediğini belirterek, Mayıs 2024'te cari işlemler açığının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 84,1 azalışla 1,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğine işaret etti.

Cari işlemler açığının, ocak-mayıs döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 53 azalarak 17,6 milyar dolar olduğunu ifade eden Bolat, "Böylelikle zirve noktası olan Mayıs 2023'te 57 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, bir yıl sonra 31,8 milyar dolar azalarak Mayıs 2024 itibarıyla 25,2 milyar dolara gerilemiştir." dedi.

Bolat, aynı dönemde yıllıklandırılmış dış ticaret açığının ise 35,1 milyar dolar gerilediğini ve böylece Mayıs 2023'e göre yıllıklandırılmış cari işlemler açığının dış ticarette uygulanan politikaların etkisiyle yüzde 55,8 azaldığını belirtti.

Yıllıklandırılmış bazda ihracatın Mayıs 2024'te yüzde 2,3'lük artışla 260 milyar dolara yükseldiğine dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

"Aynı ayda ithalatımız ise yıllıklandırılmış bazda yüzde 7,8'lik azalışla 347,1 milyar dolara gerilemiştir. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı yüzde 28,7 oranında azalarak 87,1 milyar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 7,4 puan artarak yüzde 74,9 olmuştur. Dış ticaret açığındaki gerilemeye, hizmet ihracatımızdaki artış da eşlik etmektedir. Hizmet gelirleri mayısta yıllıklandırılmış bazda 105 milyar dolarla rekorunu yenilemiştir. Hizmetlerin altında yer alan seyahat gelirleri ise 51,1 milyar dolara yükselmiştir. Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin uygulamadaki sonuçları ile cari işlemler açığında önemli bir gerileme kaydedilmiştir."

"DIŞ TİCARET DENGESİNDEKİ OLUMLU GELİŞMELER..."

Bolat, mayısta mal ihracatının yüzde 16 artarak 24,1 milyar dolarla "rekor" seviyede gerçekleştiğini, mal ithalatının ise yüzde 10,4 gerilemeyle 30,6 milyar dolar olduğunu ifade etti.

Mal ticaretindeki bu iyileşmenin hizmet ihracatındaki artışlara katkı verdiğini ve cari işlemler açığında ciddi bir düşüş sağladığını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Haziranda ise takvim ve Kurban Bayramı tatili etkisiyle cari açıkta geçici bir artış beklenmekle birlikte yıl sonunda cari işlemler açığının Orta Vadeli Program hedefinin (34,7 milyar dolar) altında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmeler, ekonomik büyümeyi daha dengeli bir yapıya kavuşturmakta ve cari işlemler hesabındaki iyileşmeyle birlikte makroekonomik istikrarı sağlamlaştırmaktadır. 2024 genelinde ihracattaki artış ve ithalattaki azalış eğiliminin sürmesi beklenmekte olup, dış ticaretin cari işlemler dengesine ve ekonomik büyümeye pozitif katkı yapacağı öngörülmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, küresel mal ve hizmet ihracatındaki payımızı artırmak amacıyla üretici ve ihracatçılarımızla yakın işbirliği içinde çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."