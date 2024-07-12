Dev yatırımın detayları belli oldu

Türkiye, yeni yatırımlarla otomotiv sektöründe dönüşümün lider ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. Geçtiğimiz günlerde BYD firması ile imzalanan 1 milyon dolarlık dev yatırım anlaşması büyük ses getirdi. Bu anlaşmayla birlikte otomotiv sektöründe kelebek etkisi oluşturdu. DFSK, Skywell, Chery, MG ve SWM gibi diğer Çin markaları da Türkiye'yle ortak çalışmak istediklerini bildirdi. BYD'yle yapılan anlaşmanın detayları ise belli olmaya başladı. Firma, Türkiye'deki tesisini Manisa'da kuracak. Yıllık 150 bin araç kapasiteli şarj edilebilir hibrit otomobil üretimi yapılacak.

FARKLI MODELLER GELECEK

Türkiye'ye yatırım kararı alan BYD'nin Başkan Yardımcısı ve BYD Amerika Üst Yöneticisi (CEO) Stella Li, buraya yalnızca bir tesis inşa etmeye gelmediklerini Stella Li, Türkiye'de 8 ila 12 model üreteceklerini belirterek fabrikayı 12 ayda inşa etmek istediklerini ifade etti. Li, "Türkiye'ye sadece bir tesis inşa etmeye gelmedik, aynı zamanda elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobillerdeki en gelişmiş yüksek teknolojiyi Türkiye'ye getirmek için bir tutkumuz var. Biz bu tesisi, en ileri teknolojiyi buraya getirecek en büyük üretim yerlerinden biri olacak şekilde inşa etmek istiyoruz" dedi.

İKİ TEKNOLOJİ KULLANILACAK

Üretim tesisinin 2026 yılının sonuna kadar faaliyete geçebileceğini söyleyen BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, "Bu araçların hem plug-in şarj edilebilir hem elektrikli modelleri var. Her iki teknolojiden de buradaki fabrikada üretilecek" dedi. Bu kalitedeki ürünlere Türk tüketicilerinin sahip olmasını çok önemsediğini vurgulayan Ergun, kullanıcıların bütün Premium modellere sahip olma fırsatı yakalayacağının altını çizdi. elektrikli araç üreticisi BYD, ALJ Türkiye ile ülke pazarına girecek. ALJ Türkiye Başkanı Ali Haydar Bozkurt "27 yıl sonra bir otomotiv üreticisinin Türkiye'yi seçmesi çok önemli istihdama ciddi katkısı olacak. Yeni teknolojilerin ülkemizde üretilecek olması başka kapılar doğuracaktır" ifadelerini kullandı.

ZF FRİEDRİCHSHAFEN TÜRKİYE'DE ÜRETİM YAPACAK

ALMANYA'NIN en büyük otomobil tedarikçisi ZF Friedrichshafen de siyasi ve ekonomik koşullar nedeniyle üretimini Türkiye'ye kaydırma kararı aldı. Almanya merkezli otomobil üreticisi ZF Friedrichshafen dünya çapında otomobil ve ticari araçlar için aktarma organları ve şasi teknolojisi tedarikçisi konumunda yer alıyor. ZF Friedrichshafen'in Türkiye'de üç şubesinin olması, ucuz ve görece Avrupa kıtasına yakınlığı ve AB mevzuatına tabi olmaması Türkiye'ye yatırımı cazip kılıyor.