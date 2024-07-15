Son dakika: AK Parti’den emekli maaş zammı açıklaması: Rakamı bu akşam Başkan Erdoğan’a sunacağız

En düşük emekli maaşlarına yönelik zam çalışmasında sona gelindi.

BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNULACAK

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konuya ilişkin olarak en düşük emekli maaşına yönelik yapılacak olan zammı bu akşam Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunacaklarını belirtti.

"BU AKŞAM NETLEŞECEK"

Güler sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Bütçe imkanları nedir, bunun belirlenmesi gerekiyor. Bununla ilgili analizleri topladık, bu akşam itibarıyla Cumhurbaşkanımıza sunacağız, yarın Meclis Başkanlığı'na bunun vereceğiz. Bu akşam netleşecek. Şu an rakam söylemem doğru olmaz. Alternatifler var onlara bakıyoruz."

Milyonlarca emekliyi etkileyecek olan zamla birlikte en düşük emekli aylığının 12-13 bin lira seviyelerine çıkması bekleniyor.