15 Temmuz’da darbe alan TÜRKSAT uzayı fethetti

FETÖ'NÜN 15 Temmuz hain darbe girişiminde hedef aldığı merkezlerin başında gelen Türksat o gece darbecilere karşı kahramanca direndi. Türksat yerleşkesine 2 helikopterle giren ve Türksat 1B uydusuna ait hizmette olmayan bir çanak anteni vuran darbeciler, 2 çalışanı da şehit etti.

6 UYDULUK FİLO

O gece yayınların kesilmesini önleyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının tüm televizyonlarda yayınlanmasını sağlayan Türksat, bugün sadece Türkiye'de değil küresel çapta uydu yayıncılığı hizmeti veren bir şirkete dönüştü. Geçtiğimiz günlerde Türksat 6A'nın uzaya fırlatılması ile birlikte uzayda Türksat 3A, Türksat 4A, Türksat 4B, Türksat 5A, Türksat 5B haberleşme uydularının yer aldığı 6 uyduluk bir filo oluştu. Mevcutta küresel ölçekte 3.5 milyar insana bu uydularla ulaşılabilirken Türksat 6'nın yıl sonunda devreye alınması ile birlikte ulaşılabilen toplam nüfus 5 milyara çıkacak. Bu uydular üzerinden dünyaya yayın yapan radyo kanalı sayısı da 210'a çıktı.