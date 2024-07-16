Ev sahiplerinin kiracı kriterleri ‘pes’ dedirtti

Kira kontratı yenileme dönemlerinde yüzde 25 zam sınırı uygulaması 2 yılın ardından 1 Temmuz itibarıyla sona erdi. Temmuz ayında açıklanan kira artış oranının yüzde 65 civarında olduğunu belirten İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Akgün, kira bedellerinin bir anda yükseldiğini dile getirdi.

KİRACILAR ÇARESİZ KALDI

Kiracılar ile ev sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların arttığını ifade eden Akgün, "1 Temmuz'dan itibaren Türkiye genelinde bir milat başladı. Yüzde 25 kira artışı, 2 yıl devam etmişti. Ev sahipleri mutsuzdu, kiracılar mutluydu. İki yıl çabuk bitti. Kiracılar yüzde 65,07 zam oranıyla bu aydan itibaren karşı karşıya kaldı. Çaresizlik var. Artış yapmayanlar evi terk etmeye çalışıyor. Ödeyemeyecek konumda olanlar, yeni bir hayata tutunmaya çalışıyor. Kiracı-ev sahibi sorunları aldı başını gidiyor" diye konuştu.

TAHLİYELER GÜNDEMDE

Kiracıların bir anda kira bedellerini çok artırmak istemediğini vurgulayan Akgün, iki yıldır bekleyen ev sahiplerinin de rakamları yükselttiğini söyleyerek, "Ev sahipleri, iki yıldır bekledim, diyor. Yüzde 65,07'nin 07'sini bile istiyor. Tahliyeler gündeme gelebilir. Sürece arabulucular ve hukukçular katılabilir" dedi.

EV SAHİPLERİ BELİRLEYİCİ

İzmir'deki ortalama kira fiyatlarından örnekler veren Akgün, "Yeni dönemde 3 artı 1 evin kirası, ortalama 20 bin lira olması gerekirken enflasyon artışı ile rakam çok yükseliyor. 15 bin liraya oturan bir kiracının yeni kira bedeli 23-24 bin liraya kadar çıkıyor. Halbuki ev boş olsa belki 20 bin liraya kiraya verilecek. Yüzde 65,07 rutinde çok yüksek. Ama geçmişten gelen yüzde 25'lerin verdiği ağır tahribattan dolayı yüzde 65,07'lere saldıran mülk sahipleri var" dedi.

Ev sahiplerinin yeni kiracı ararken çok seçici davrandığının altını çizen Akgün, "Geçmişte insanlar, boş evlerini kiraya verebilmek için bin takla atardı. Şimdi ise öyle bir konuma geldik ki GBT (Genel Bilgi Toplama) isteyenler de var. KKB (Kredi Kartı bilgisi) isteyen de var. Ekonomik olarak insanların bankalara borcu olup olmadığı ile ilgili araştırma, findeks raporu isteyenler de var. Mutlaka kefil istiyorlar. Mutlaka çalışsın, düzenli geliri olsun, maaşı olsun, tahliye taahhütnamesi versin gibi şartları var. Bankaya gidip, krediyi rahat alıyorsunuz ama kolay kolay daire kiralayamayabiliyorsunuz. Kiracılara inanılmaz kriterler dayatıyorlar" diye konuştu.

SÖZLEŞME SIRASINDA BU TUZAĞA DİKKAT

SON aylarda ev sahiplerinin, kiracılara tek taraflı olarak tahliye taahhütnamesini dayatması, birçok vatandaşın evlerinde diken üstünde oturmasına neden oluyor. Taahhütnamenin kapsamına ve tarihine bakılmadan atılan imzalar, kiracıların bir anda evsiz kalması ile sonuçlanabiliyor. Avukat Zafer İşeri, "Ev sahibi ve emlakçılar, kiracılara boş tarihli taahhütname imzalattırıyor. Taahhütnamelerde bir onay tarihi bir de evden çıkış tarihi bulunuyor. İkisi de boş bırakılabiliyor. Ardından tarihler kendi iradeniz dışında dolduruluyor. Böylelikle sanki tahliye taahhütnamesi ilerleyen aylarda imzalanmış ve karşılıklı irade sağlanmış gibi bir durum oluşuyor. Böyle durumlarda ev sahipleri, mahkeme kararına bile gerek kalmadan, icra eliyle kiracıyı hızlı bir şekilde evden çıkarma hakkını elde ediyor" şeklinde konuştu