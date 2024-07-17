Gram altın ve BİST 100 rekor tazeledi

ALTIN fiyatları yeni haftaya hızlı bir yükselişle başladı. Kritik eşik üzerine yerleşen ons altın da oklar yukarı doğrulurken, gram altın yeni rekoruna yöneldi ve 2 bin 580 TL bandını aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Gram altın gün içinde 2 bin 612 lira seviyesini gördü. Borsa İstanbul'da benzer bir tablo yaşandı. BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 11.186,45 puanla rekor seviyeyi gördü. Günün ilk yarısında tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 57,72 puan ve yüzde 0,48 değer kazancıyla 11.117,57 oldu. Toplam işlem hacmi 50 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,77, holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı.