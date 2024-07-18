Aydınlı gurbetçilerin fahiş fiyat isyanı

YAZ dönemiyle birlikte gurbetçilerin de gelişleri başladı. Yaşadıkları Avrupa ülkelerinden yıllık izinlerini geçirmek üzere Türkiye'ye gelen gurbetçiler, sınır kapılarındaki işlemlerin ardından memleketlerine veya tatil beldelerine doğru yola koyuluyor.

PANKART ASTILAR

HER yıl özellikle yaz aylarında tatilini geçirmek için memleketine gelen gurbetçiler gittikleri şehirlerin ekonomisine katkı da sağlıyor. Esnaf, gurbetçiler gelmeden önce ürünlerini hazırlayarak gurbetçileri bekliyor. Ancak bu yaz esnaf umduğunu bulamadı. Ancak bazı açgözlü esnafların yaptıkları ise gurbetçileri canından bezdirdi. Aydın'ın Nazilli ilçesinde kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Çarşıda herkesin görebileceği bir alana asılan pankartta esnaflara yönelik sitem yer aldı.