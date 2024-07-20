Aldatıcı reklama katlamalı ceza! 10 milyarlık pazara yeni düzen

2 milyon kişinin faaliyet gösterdiği ve 10 milyar liralık büyüklüğe sahip doğrudan satış sistemlerini yeniden düzenleyen, aldatıcı reklamlara verilen cezaları artıran yasa teklifi AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Meclis tatile girmeden yasalaştırılması öngörülen yasa teklifi şu değişiklikleri içeriyor:

DOĞRUDAN SATIŞA YENİ DÜZEN: Doğrudan satış şirketlerine sermaye şirketi olma zorunluluğu getirilecek. Doğrudan satış sistemi, elde edilen geliri sisteme yeni doğrudan satıcılar kazandırmak yerine mal veya hizmetin tüketicilere satışı esası üzerine kurulacak. Doğrudan satıcılardan, sisteme dahil olmaları veya sistemde kalmaları için paket, ücret, aidat ve benzeri isimler altında herhangi bir bedel veya borç altına sokan belge alınamayacak.

10 MİLYAR GELİR: AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemenin gerekçesini anlatırken "Büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan ve yaklaşık 2 milyon kişinin gelir elde etmek için faaliyette bulunduğu, ekonomik büyüklüğü 10 milyar Türk lirasını aşan doğrudan satış sistemlerini düzenleyerek hem tüketicilerimize hem de gelir elde etmek isteyen doğrudan satıcılarımıza daha etkin koruma sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

ÜST SINIR 600 BİN LİRA: Rekabet Kurulu'nun aldatıcı reklam ve ticari uygulamalara verdiği 5 bin liralık cezanın alt sınırı 60 bin, üst sınırı 600 bin lira olarak uygulanacak. Aykırılık ülke genelinde gerçekleşmişse 600 bin ila 6 milyon lira arasında ceza verilebilecek.

E-TİCARET DÜZENLEMESİ: Yurt içinden yurt dışına e-ticaret yoluyla ihracat yapanların lisans ücretlerinin hesaplanmasında indirim uygulanacak. Düzenleme ile işletmelerin ürünlerini yurt dışı pazarlara ulaştırmalarını kolaylaştıran elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların sınır ötesi elektronik ticaret faaliyetlerinin yanı sıra yüksek teknoloji yatırımlarının teşvik edilmesi de amaçlanıyor.