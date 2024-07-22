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Haberler Ekonomi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Dezenflasyon süreci daha da belirginleşecek

Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Dezenflasyon süreci daha da belirginleşecek

Son dakika haberleri...Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada "Enflasyon beklentileri hedefimize yakınsıyor. Dezenflasyon süreci önümüzdeki aylarda daha da belirginleşecek" dedi.

HABER MERKEZİ
Bakan Şimşek’ten enflasyon mesajı: Dezenflasyon süreci daha da belirginleşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ni değerlendirdi.

Bakan Şimşek, paylaşımında şunları kaydetti;

Enflasyon beklentileri hedefimize yakınsıyor. Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43'e, 12 ay sonrası yüzde 30'a ve 24 ay sonrası yüzde 19,3'e düştü. OVP'yi açıkladığımızdan beri 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri kesintisiz geriledi.

Gerçekleşen yıllık enflasyonun yükselişte olduğu bu dönemde beklentilerin iyileşiyor olması dezenflasyona yönelik politikalarımızın başarılı olacağına yönelik inancı göstermektedir.

Temmuzda aylık enflasyonda geçici etkiler kaynaklı artış olmasını beklemekle birlikte yıllık enflasyonda belirgin bir düşüş öngörüyoruz. Dezenflasyon süreci önümüzdeki aylarda daha da belirginleşecek.

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