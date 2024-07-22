İstihdamda yüzde 50 ile tarihi bir zirveye ulaştık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, birtakım ziyaretler için geldiği Manisa'da Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemelerde bulunup, Manisalı sanayicilerle istişare toplantısı yaptı. Olgun Çelik firmasının OSB'deki yeni yatırımının açılış törenine katılan Kacır, burada yaptığı konuşmada, şehre kazandırılan yeni yatırımın heyecanını paylaştıklarını, Türk ekonomisine güvenen, ülkenin kalkınmasına katkı veren herkesi baş tacı etmeye devam edeceklerini söyledi.

'KARARLI ADIMLAR'

Türkiye ekonomisinin son 15 çeyrektir kesintisiz ve istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü kaydeden Kacır, şöyle konuştu: "İstihdamımız 32 milyon 900 bini aştı. İstihdam oranında yüzde 50 ile tarihi bir zirveye ulaştık. İşsizlik oranımız yüzde 8,4 ile son 12 yılın en düşük seviyesine geriledi. İhracatta cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyelerindeyiz." Türkiye'nin son 22 yılda adeta sıfırdan inşa ettiği ARGE ve inovasyon ekosistemi, güçlü üretim altyapısıyla otomotiv sektörünün yeni mobilite ekosistemi dönüşümüne liderlik etmeye hazır olduğunu dile getiren Kacır, "İşte bu anlayışla, elektrikli araç devrimini doğru zamanda yakalayarak Türkiye yüzyılında da teknolojide öncü, üretimde güçlü bir Türkiye için adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Yeni nesil endüstri politikamızın somut örneği doğuştan elektrikli ve akıllı otomobil TOGG'u Sayın Cumhurbaşkanımızın iddiası ve güçlü liderliğiyle yollara çıkardık" diye konuştu.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Bakan Kacır, son 22 yılda Manisa'daki yeni ya da ilave yatırımlar için 2 bin 758 yatırım teşvik belgesi düzenlediklerini, bu teşvikler kapsamında 350 milyar lira tutarında sabit yatırımın ve 88 binden fazla nitelikli istihdamın önünü açtıklarını bildirdi. Makas ve süspansiyon sisteminde kompozit çözüm sunan Türkiye'nin ilk tesisinin açılışını gerçekleştirdiklerini anlatan Kacır, 15 milyon avroluk bir yatırımla üretime geçen bu tesiste üretilecek teknoloji odaklı ürünlerin elektrikli araçların batarya sistemlerinin ağırlığını önemli ölçüde düşüreceğini, araçların enerji verimliliğini artıracağını ve daha uzun menzil kat etmelerini sağlayacağını sözlerine ekledi.