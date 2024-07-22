Kuşadası plajında duş kabinleri de ücretsiz

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki halk plajlarında ücretsiz şemsiye ve şezlong uygulamasının ardından şimdi de sahile ücretsiz duş ve soyunma kabinleri yerleştirildi. Kuşadası Belediyesi, kentin dünyaca ünlü plajlarını yerli ve yabancı tatilciler için daha hijyenik ve konforlu hale getirmek için ekstra mesai harcıyor.

HALK PLAJLARINA KURULDU

Tatillerini geçirmek için Kuşadası'nı seçen yerli ve yabancı turistlerin ücretsiz olarak faydalanabileceği şemsiye ve şezlonglardan sonra bu kez de sahile duş, soyunma kabini ve WC'ler yerleştirildi. Kuşadası Belediyesi ekipleri, Güzelçamlı sahilinden başlayarak halk plajlarının tamamına toplamda 17 adet soyunma kabini, 6 adet WC ve 34 adet duş alanı kurdu.

BELEDİYELERE ÖRNEK OLMALI

KUŞADASI'NDAKİ tatilciler başta olmak üzere semt sakinleri uygulamadan son derece memnun olduklarını belirterek Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti. Kuşadası sahillerinin konforlu ve hijyenik bir hale geldiğini kaydeden tatilciler, belediyenin hayata geçirdiği bu uygulamaların diğer belediyelere de örnek olmasını istedi.