Elon Musk’tan tartışılan paylaşım: ABD iflasa gidiyor

SOSYAL medya platformu X, Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, ABD ekonomisiyle ilgili çok dikkat çeken bir açıklama yaparak "Amerika iflasa doğru gidiyor" ifadelerini kullandı. ABD'li ünlü girişimci Elon Musk, bu açıklamayı, bir takipçisinin ABD ulusal borcunun faiz ödemelerinin arttığına ilişkin haberi paylaşması üzerine yaptı. Bahsi geçen haberdeki verilere göre, ABD'nin gelir vergilerinin yüzde 76'sının borçlara harcandığı görülüyor. Musk da bu verilerin olduğu tabloyu paylaşarak, ülkesinin iflasın eşiğinde olduğunu dile getirdi. Ünlü ismin bu çıkışı sosyal medyada gündem oldu.