Gençlere siber güvenlik alanında uzmanlaşma imkanı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli olmak üzere 4 ilde açılan siber güvenlik meslek yüksekokulları, yeni dönemde 100 öğrenciye "siber güvenlik analisti ve operatörü" olma imkanı sunacak. , Yükseköğretim Kurumu imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, teknoparkı olan Ankara ve Ege Üniversiteleri ile Gebze ve İstanbul Teknik Üniversiteleri bünyesinde açılan siber güvenlik meslek yüksekokulları, 2023 güz döneminde Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Ön Lisans Programı'yla eğitime başladı. Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli olmak üzere 4 ilde açılan siber güvenlik meslek yüksekokulları, 2023 yerleştirme sonuçlarına göre 10 binden fazla ön lisans programı arasında taban puanlar baz alınarak yapılan sıralamada ilk 10'a girdi. İstanbul Teknik Üniversitesi Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu taban puanlara göre ilk sırada yer alırken, Gebze Teknik Üniversitesi 4'üncü, Ankara Üniversitesi 6'ncı ve Ege Üniversitesi 8'inci sıraya yerleşti. Geçen dönem 25 kişilik kontenjanlara sahip bu okullara yeni dönemde 100 öğrenci alınacak.