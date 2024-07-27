Kamuda tek maaş dönemi

Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında yapılan yeni düzenlemeler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yasalaştı ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle birlikte kamu görevlileri sadece bir görevi için maaş alabilecek.

ÖZEL-KAMU AYRIMI YOK

SÖZ konusu sınır her statüdeki kamu görevlileri için geçerli olacak. Ödenecek olan tek maaş, en yüksek devlet memuru maaşını geçemeyecek. Bu da 98 bin TL demek oluyor. Özel veya kamu ayrımı gözetilmeksizin her statüdeki kurum ve kuruluşun yönetim, denetim, tasfiye ve danışma kurulu üyeliğinde ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, kurum içi ve dışı ayrımı yapılmadan bu görevlerin hepsini kapsayacak şekilde sadece biri için ücret ödenebilecek.

İZLENİP DENETLENECEK

BİRDEN fazla görev alan personele ödenecek tutar üzerinden gerekli vergi kesintileri yapılarak ilgilinin asli görevli bulunduğu kurumca bildirilen bir emanet hesabına yatırılacak. Üst sınırı aşan ya da ücret alınamayan görevlere ilişkin ödeme tutarları genel bütçe kapsamındaki idarelerde genel bütçeye, diğer idarelerde ise ilgili kurum bütçesine gelir kaydedilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarının harcama ve uygulamalarının tasarruf tedbirlerine uygunluğu, idareler veya Hazine ve Maliye Bakanlığınca izlenecek ve denetlenecek. Tedbirlere aykırı iş ve işlemleri tespit edilenler hakkında tabi oldukları mevzuat uyarınca disiplin hükümleri uygulanacak. Sonuçları idarelerce Cumhurbaşkanlığına bildirilecek. Öte yandan kamuda ihtiyaç fazlası olan araçların satışı da gerçekleştirilecek. Sokak ve caddelerin aydınlatma giderlerinde belediye ve il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılan kesinti oranı ise yüzde 20'den, yüzde 30'a çıkarılacak.