Konaklama tesisleri ‘Sürdürülebilir Turizm’ belgesi almak zorunda

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan "Sürdürülebilir Turizm Programı" ile ilgili konaklama tesislerinin alması gereken 1., 2. ve 3. Aşama Sürdürülebilir Turizm Belgeleri hakkında yeni genelge yayınlandı. 25.07.2024 tarih ve 2024/5 sayılı genelgeye göre, bu belgelerin alınması zorunlu hale getirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektörünün sürdürülebilir büyümesini sağlamak amacıyla Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı Kriterleri (TRI) oluşturulduğunu dikkat çekerek, "Bu program, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 30. maddesi kapsamında, Bakanlık ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) öncülüğünde ve turizm sektörleri ile uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

HER YIL YENİLENECEK

Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı kapsamında belgelendirme/sertifikalandırma işlemi, TGA tarafından belirlenen koşullara göre ve yetkilendirilmiş firmalar aracılığıyla yapılmaktadır. Belgeler/sertifikalar bir yıl geçerli olup, tesislerin geçerlilik tarihine göre her yıl yenileme işlemlerine başlaması gerekmektedir.

MUĞLA'DA BİNLERCE KONUT İNCELENECEK

Konutların turizm amaçlı kiralanması faaliyetleri kapsamında Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne 15 bine yakın başvuru yapıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Muğla ve ilçelerinde belgeli konutlara yerinde incelemeler yapmaya başladı. Konutların tek seferde yüz gün veya yüz günden daha kısa süreyle turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin Muğla'da şuana kadar Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne 15 bine yakın başvuruda bulunuldu. Turizm amaçlı kiralanan konutların sağlaması gereken kriterlerde biri en az bir yatak, tuvalet- banyo, yaşam alanı ile mutfak düzenlemesi olması gerekiyor. Konutta soğuk ve sıcak su, yatak odalarında nitelikli yatak, kişi başı bir yastık, yastık kılıfı, çarşaf, iklim koşullarına göre pike veya yorgan, banyoda kişi başı yüz ve banyo havlusu bulunduracak.