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Buhar olan iki milyar liranın hesabı sorulmalı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ CHP’li Özel’in kentsel dönüşüm kredilerinin onaylanmadığı iddiasına ilişkin, “Sözde İzbeton kooperatif modelinden toplanan 2 milyar lira buharlaşmıştır. Özgür Özel, evvela bu 2 milyar liranın hesabını sormalıdır” diye konuştu

HABER MERKEZİ
Buhar olan iki milyar liranın hesabı sorulmalı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "İzmir'de, İstanbul'da kentsel dönüşüm için bulduğumuz yabancı kredileri dahi onaylamıyorlar. 'Aman bunlar bir iş yaparsa, başarılı belediyelerle birinci parti oldular, bunu sürdürürlerse bizim için tehdit' diyenler bu kredileri onaylamıyor" demecine sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

'BEKLEYEN KREDİ YOK'

Dağ açıklamasında, "İzmir'in bekleyen kredisi veya kredi onayı bulunmamaktadır. Özgür Özel çok net bir şekilde yalan konuşmaktadır. Üstelik bakanlık tarafından onay verilen Ege Mahallesi'nde, Emrez Mahallesi'nde 10 senedir kentsel dönüşüm yapılmamıştır. Bununla da kalınmamış, 'Örnek kentsel dönüşüm projesi' diye sunulan sözde İzbeton kooperatif modelinden toplanan iki milyar lira, buharlaşmıştır. CHP Genel Başkanı, popülizmi bırakıp evvela bu iki milyar liranın ve mağdur edilen hemşehrilerimizin hesabını, belediye başkanından, il başkanından ve milletvekillerinden sormalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

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