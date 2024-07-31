Dünya Bankası’ndan 3,7 milyar dolar destek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ile yürütülen işbirliği çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Dünya Bankasının, geçen yıl Orta Vadeli Program'ın açıklanmasının ardından Türkiye'ye aktardığı kaynak tutarını devam eden 17 milyar dolarlık programa 18 milyar dolar daha ilave ederek 35 milyar dolara yükseltme kararı aldığını anımsatan Şimşek, Türkiye'ye yönelik Ülke İşbirliği Çerçevesi Programı'nın da bir süre önce Bankanın İcra Direktörleri Kurulunda görüşülerek yürürlüğe girdiğini bildirdi.

'İYİLEŞME' FİNANSMANI

Bankadan sağlanacak yeni finansmana ilişkin de bilgi veren Şimşek, "Dünya Bankası, 6 Şubat depremlerinden etkilenen küçük sanayi sitelerinin yeniden inşası ve bölgedeki işletmelerin faaliyetlerinin devamı için kullanılacak 600 milyon dolarlık krediyi onayladı. Bu kredi, uygulaması Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek Türkiye Küçük Sanayi Sitelerinin Yeniden İmarı ve Bölgesel Ekonomik İyileşme Projesi'nin finansmanında kullanılacak" diye konuştu.

'İŞBİRLİĞİMİZ SÜRECEK'

Şimşek, bu kredinin, depremin ardından afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından afetlere dayanıklı ve düşük emisyonlu küçük sanayi siteleri inşa edilerek bölgedeki mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin faaliyetlerinin devamlılığının ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için kullanılacağını söyledi. Dünya Bankası ile sürdürdükleri işbirliğinin önemine işaret eden Şimşek, "Bu krediyle birlikte ülkemiz için

2024 yılı içinde Dünya Bankası tarafından onaylanan finansman tutarı 3,7 milyar dolara yaklaşmıştır. Ayrıca, depremlerden etkilenen illere yönelik projeler için bugüne kadar Dünya Bankası tarafından onaylanan finansman tutarı ise yaklaşık 2 milyar dolara ulaştı. Bu finansman, Dünya Bankasının ülkemize ve ekonomi programımıza duyduğu güvenin de göstergesidir" dedi.

Şimşek, hükümetin deprem öncesinde ekonomiye ciddi katkı sağlayan bölge sanayisini yeniden ayağa kaldırma ve istihdamı güçlendirme hedefleri doğrultusunda afet bölgesine yönelik projelerle Dünya Bankası ile işbirliğini sürdürmeye devam ettiklerini belirtti.