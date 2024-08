Dana karkasın düşmesine rağmen etiketler değişmiyor

ET Süt Kurumu, 27 Haziran'da 342,50 lira olan dana karkası 25 Temmuz'da 302 liraya indirmesine rağmen kasap tezgahında rakamlar düşmedi, aksine küçük de olsa arttı. İzmir Kasaplar Odası Başkanı Melih Şenkara, bu durumu, "Et Süt Kurumu'nun bu rakamlarından kesimlik canlı hayvan bulamıyoruz, ortalama 350 liraya ancak buluyoruz. Kasaplar ithal et satmıyor. Bakanlıktan, 302 lira karkas tarifesiyle kesim yapan büyük marketlerin etlerine ESK bayrağı konsun, millet hangi eti yediğini bilsin" sözleriyle yorumladı.