Ege Bölgesi’nde narenciye bereketi! Rekoltede Muğla lider konumda

Ege Bölgesi'ndeki narenciye rekoltesinin 2023 yılı rekoltesinin gerisinde kalmakla birlikte son 10 yıl ortalamasının üzerinde olduğunu ve ürünlerin kalitesinin ihracata uygun olduğunu vurgulayan Ege İhracatçı Birlikleri Koortinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, ihracatta başarılı bir sezon hedeflediklerini söyledi.

EGE BÖLGESİ'NDE NARENCİYE ÜRETİMİNİN YÜZDE 53'Ü MUĞLA'DAN

Muğla'nın 363 bin 874 tonluk narenciye rekoltesiyle Ege Bölgesi'nde lider konumda olduğu bilgisini veren Uçak, "Muğla'nın narenciye rekoltesinde portakal 206 bin 951 tonla öne çıkıyor. Limon rekoltesi 127 bin 560 ton öngörülürken, mandalina rekoltesi 24 bin 449 ton ve altıntop rekoltesi 4 bin 779 ton olarak hesaplandı. Muğla tek başına Ege Bölgesi Narenciye Rekoltesinin yüzde 53'ünü üretiyor. İzmir'de, satsuma mandalina ağırlıklı olmak üzere 165 bin 790 ton narenciye rekoltesi hesaplandı. Aydın'da 79 bin 313 tonu portakal ve 50 bin 982 tonu mandalina olmak üzere 133 bin 43 ton narenciye rekoltesi bekleniyor. Balıkesir'deki mandalina bahçelerinden 21 bin 182 ton ürün elde edileceği tespit edildi" diye konuştu.

TÜRKİYE NARENCİYE İHRACATINDA 1 MİLYAR 250 MİLYON DOLAR HEDEFLİYOR

Türkiye'de yaş meyve sebze sektörlerin 2023 yılında 3 milyar 491 milyon dolar ihracata imza attıklarını hatırlatan Başkan Uçak şöyle devam etti; "Narenciye sektörü bu ihracatta 1 milyar 112 milyon dolarla temsil edildi ve tarihinde ilk kez 1 milyar doları aştı. 2024 yılının ilk yarısında da narenciye ürünleri ihracatımız yüzde 12'lik artışla 504 milyon dolara yükseldi. 2024 yılı sonunda narenciye ürünleri ihracatımızın 1 milyar 250 milyon dolara çıkmasını hedefliyoruz."

NAR İHRACATI 131 MİLYON DOLAR OLDU

Nar yetiştiriciliğinin, sofralık tüketiminin yanında sanayi sektöründe de kullanımının artmasıyla son yıllarda artış gösterdiğini paylaşan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, TÜİK verilerine göre Türkiye'nin nar üretim miktarının 1988 yılında 45 bin ton iken, 2023 yılında 638 bin tona ulaştığını Türkiye'nin 2023 yılında nar ihracatından 131 milyon dolar döviz getirisi elde ettiğini aktardı.

Ege Bölgesi Nar Rekoltesini detaylandıran Uçak, "Muğla 64 bin 353 tonluk nar üretimiyle Ege Bölgesi narenciye üretiminde olduğu gibi nar üretiminde de lider durumda. Denizli ise; 51 bin 206 ton, Aydın'da 9 bin 851 ton ve İzmir'de 9 bin 625 ton nar üretimi bekleniyor. Meyvelerin büyük kısmının ihracat için uygun olduğu görüldü. 2024 yılında nar ihracatımızın 150 milyon dolara ulaşmasını bekliyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.