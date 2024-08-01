Egeli işletmecilerin İSO 500 başarısı

İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde Denizli'den 9 firma yer aldı. Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması 2023 listesine, Elsan Elektrik, Küçüker Tekstil, Uğurlular Tekstil, CMK Kablo, Erikoğlu Emaye, Sürü Tekstil, Gamateks Tekstil, Ozanteks Tekstil ve Çarkıt Kablo olmak üzere 9 Denizlili firma adını yazdırdı. Denizli'de üretimleri ve yatırımları bulunan toplam 23 firma ilk bin listesinde yerini aldı.

Listede yer alan firmaları tebrik eden Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, yaptığı açıklamada "Önümüzdeki yıllarda listede yer alan firma sayımızın artacağına inanıyoruz. Listede yer alan 23 firma geçtiğimiz sene yaklaşık 2,4 milyar dolar ihracata imza attı. Başka bir deyişle, ilimiz ihracatının yaklaşık yüzde 60'ını bu firmalarımız gerçekleştirdi" diye konuştu.

MANİSA'DAN 18 İŞLETME

"İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu- 2023" araştırmasının sonuçlarını da açıkladı. Listede Manisa'dan 18 firma yer aldı. Böylece İlk 500'deki 33 firmayla birlikte Manisa'dan 51 firma listede yer almış oldu. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz'da listede yer alan Manisa'da üretim yapan 18 firmayı tebrik etti.

Yılmaz, "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 listesinde Manisa'dan 18 firmamız yer aldı. İlk 500'deki 33 firmamızla birlikte İSO İlk 1000'de toplam firma sayımız 51 oldu. Sanayinin ve tarımın başkenti olan, Türkiye'nin parlayan yıldızı Manisa'mız cazibe merkezi olma niteliğini devam ettiriyor" dedi.