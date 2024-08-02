BYD resmi olarak şirketini kurdu

Manisa'da 1 Milyar dolarlık yatırım yapacak olan Çinli otomobil üreticisi BYD, şarj edilebilir hibrit otomobil üretimi için resmi olarak şirket kurdu. BYD Turkey Otomotiv Limited Şirketi adını taşıyan yeni şirketin ilk müdürü olarak Shu Youxing atandı. Youxing, Avrupa araç satışlarındaki deneyimiyle Türkiye'deki tüm operasyonları yönetecek.

5 BİN KİŞİYE DOĞRUDAN İŞ İMKANI SAĞLAYACAK

BYD, Türkiye'ye 1 milyar dolarlık bir yatırım yaparak Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobiller üretecek bir fabrika kurma kararı almıştı. 2026 yılının sonuna kadar faaliyete geçmesi hedeflenen bu tesis, 5 bin kişiye doğrudan iş imkanı sağlayacak. Şirket, Akhisar Organize Sanayi Bölgesinde de fabrika açmayı planladığı iddia edildi.

TÜRKİYE'DEKİ OTOMOTİV SEKTÖRÜNE YENİ BİR SOLUK GELECEK

BYD'nin Manisa'da kuracağı fabrika, şarj edilebilir hibrit otomobil üretimi yapacak. BYD, bu adımla Türkiye'deki otomotiv sektörüne yeni bir soluk getirmeyi ve Avrupa pazarındaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

ŞİRKETİN İLK MÜDÜRÜ SHU YOUXİNG OLDU

1999 yılından beri BYD'de çalışan ve Avrupa'daki araç satışlarının yönetiminde önemli bir deneyim edinen Shu Youxing, BYD Turkey Otomotiv Limited Şirketi'nin müdürü olarak atandı. Youxing, Türkiye'deki tüm operasyonları yönetmek ve fabrikanın kuruluşundan üretim süreçlerine kadar her aşamadan sorumlu olacak. BYD, Türkiye'deki bu önemli yatırımıyla, hem ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hem de otomotiv sektöründeki rekabeti artırmayı amaçlıyor.