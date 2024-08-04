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Haberler Ekonomi

Üniversite kreş kapatma kararında geri adım attı

HABER MERKEZİ
Üniversite kreş kapatma kararında geri adım attı
TASARRUF tedbirleri kapsamında Ege Üniversitesinin kreşinin kapatılması kararı geri çekildi. Daha önce uygulanan ücret politikasının da aynen devam edeceği duyuruldu. Üniversite yönetimi tarafından personellere gönderilen duyuru yazısında, "Anaokulu Üniversite personelimiz personelinin çocuklarına sağlıklı ve modern bir ortamda yeni eğitim döneminde de hizmet vermeye devam edecektir" denildi. Anaokulu hizmet binalarının yeni dönemde faaliyet göstermek üzere modernize edildiği, tefrişatlarının yenilendiği, boya, bakım ve tadilat işlemlerinin yapıldığı bilgisi de verildi.
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