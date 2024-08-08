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Haberler Ekonomi

Chery Türkiye’ye yatırım hazırlığında

1 milyar dolar yatırımla Manisa’da otomobil fabrikası kuracak BYD’nin ardından şimdi de Chery girişimlere başladı. Chery’nin fabrikayı kurmak için Manisa’yı ya da Samsun’u düşündüğü öğrenildi

CÜNEYT HASÇELİK
Chery Türkiye’ye yatırım hazırlığında

MANİSA'DA otomobil fabrikası kuracak BYD ile yapılan anlaşmanın ardından Türkiye'yle başka firmalar da görüşmeye başladı. Harekete geçen Çinli üreticiler, ülkemizde yatırım yapmak için adeta sıraya girdi. BYD, 1 milyar dolarlık yatırımla ülkemizde fabrika kuracak ve yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip olacak fabrika için imzalar çoktan atıldı. Çinli şirket, Manisa'da kuracağı fabrika için çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken, bir başka Çinli marka Chery tarafında da fabrika kurmak için çalışma başlatıldı.

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GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

TÜRKİYE üzerinden Avrupa ve diğer yakın pazarlara daha fazla ihracat yapmak isteyen Chery, yatırım için Ankara ile görüşmelerini hızlandırdı. Gelen bilgilere göre Chery, Türkiye'de kurmayı düşündüğü fabrika için şimdiye kadar Manisa ve Samsun iliyle ilgili araştırmasına başladı.

Fabrikanın kurulacağı yer seçimi ve Chery'nin içten yanmalı araçlar için de imtiyaz talebinde bulunması nedeniyle görüşmelerin uzadığı ifade ediliyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) temmuz ayı verilerine göre Chery, otomobil satışlarında Volkswagen (7 bin 152) ve Fiat'ın (6 bin 706) ardından 6 bin 638 adetle üçüncü sırada yer alıyor. Aynı listede Renault 6 bin 402 adetle, dördüncü Toyota ise 4 bin 151 adetle beşinci sırada bulunuyor.

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