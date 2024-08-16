Kruvaziyer turizmi rekora koşuyor

Türkiye'de turizmin önemli gelir kaynaklarından kruvaziyer turizmi yükselişini sürdürüyor. Sektör temsilcileri kruvaziyer turizminin dünya genelinde pandemi dönemi sonrasında tatil tercihleri açısından önemli bir ivme kazandığını belirtirken, Türkiye turistik bölgeleri, liman ve tesisleriyle kruvaziyer turizmindeki potansiyeliyle dikkat çekiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yayınlanan kruvaziyer istatistiklerine göre, 2023 yılında 17 farklı liman noktasında toplam kruvaziyer yolcu sayısı 482 bin 925 olarak belirlenirken, 2024 yılının ilk 6 ayında ise bu rakam 15 farklı liman noktasında yapılan ölçümle 574 bin 509'a ulaştı.

'ÖNEMLİ BİR İVME KAZANDI'

Türkiye'de yabancı sahipli, yolcu gemisi işleten Camelot Maritime'ın Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu istatistiki verileri yazılı bir açıklamayla değerlendirdi.

Çavuşoğlu açıklamasında, "2024 yılının ilk yarısında Türkiye'nin kruvaziyer turizminde yaşanan önemli artış, geçen yıla kıyasla büyük bir başarıyı ve ülkemizin bu alandaki etkisini gözler önüne seriyor. 2024 yılı başındaki rakamlarla kıyaslandığında, kruvaziyer turizmi için gelen yolcu sayısında gözle görülür bir yükseliş söz konusu. Ocak ayında 908 olan giden yolcu sayısı, haziran ayında 19 bin 408'e yükselmiş ve toplamda 46 bin 490 kişiye ulaşmış. Bu artış, Türkiye'nin kruvaziyer turizminde hem gelen hem de giden yolcu hareketliliğinde önemli bir ivme kazandığını gösteriyor" dedi.

'TÜRKİYE'NİN CAZİBESİ ARTTI'

Çavuşoğlu, "Son rakamlar, kruvaziyer turizminin güçlü bir şekilde arttığını gösteriyor. Yolcu sayısı 2024 Ocak ayında 893 kişi olarak yıla başlarken, haziran ayında bu sayı 17 bin 764 olarak artış göstererek toplamda 40 bin 139 kişi oldu. Giden yolcu sayısı ise ocak ayında 908'a iken haziran ayında 19 bin 408'e çıkarken, toplam giden yolcu sayısı 46 bin 490 olarak kaydedildi. Transit yolcu sayısı ocak ayında 18 bin 185 iken, haziran ayında 206 bin 379 oldu ve toplamda 487 bin 880 kişi olmuştur. Kruvaziyer turizmdeki yolcu sayısı toplamda ocak ayında 19 bin 986 kişi olarak başlayıp haziran ayında 243 bin 551 kişiye ulaşarak toplamda 574 bin 509 kişi olarak kaydedildi" şeklinde konuştu. Çavuşoğlu, "Bu veriler, Türkiye'nin kruvaziyer turizmi alanında önemli bir büyüme yaşadığını ve ülkemizin uluslararası kruvaziyer pazarındaki cazibesinin arttığını gösteriyor. Kruvaziyer turizmi, özellikle kıyı şehirlerimizde turistik aktivitelerin canlanmasına ve yerel ekonominin desteklenmesine de çok büyük katkıda bulunuyor" ifadelerini kullandı.