Öğrencilere KOSBİ fabrikalarında staj

İZMİR'DE KOSBİ Zülfü Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri yaz stajlarını KOSBİ'deki fabrikalarda tamamlayarak çalışma hayatına giriş yaptılar. 2023-2024 eğitim-öğretim yılında, Anadolu Teknik Programında öğrenim gören Makine Teknolojisi - Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi - Elektrik-Elektronik Teknolojisi bölümlerinden toplam 59 öğrenci, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde (KOSBİ) bulunan kurumsal firmalarda yaz stajlarını tamamladı. Okul Müdürü Ardıç, "Yurt dışı öğrenci stajı kapsamında 11. sınıf Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi alanı öğrencileri Almanya'da stajlarını tamamlamıştı. Diğer öğrencilerimiz de KOSBİ'de stajlarını bitirerek yeni eğitim öğretim yılına hazırlandılar. Bu süreçte öğrencilerimize kapılarını açan tüm KOSBİ firmalarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

FİRMALARDAN DESTEK

ÖĞRENCİLERE staj desteği veren KOSBİ firmaları şu şekilde: Arnes Mekanik Makine, Atesan Metal Sanayi, Batı Yay Saç Metal Kalıp, Bilginoğlu Endüstri Malzemeleri, Dikkaya Su Kontrol Sistemleri, Dimes, Ektam Makine, Elitpack Makine, Erenli Saç Profil Kauçuk, Esa Metal Teknoloji, Isımsan Makina, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Klemsan Elektrik, Lotus Mekanik Sanayi, Mıknatıs Araştırma ve Geliştirme, Namtaş Beton Makine.