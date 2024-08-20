Esnafa ücretsiz NarPOS cihazı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Ali Üstün, NarPos cihazıyla ilgili projenin pilot bölge İzmir'den başlayarak odaya kayıtlı tüm esnafa ücretsiz barkod sistemi ve yazılım desteği sunacağını belirtti. NarPOS'un esnafın maliyetlerini azaltarak işlerini büyütmelerine destek olacağını aktaran Üstün, "Pojeyle, esnafımızın ülke ekonomimize daha fazla katkı sağlamalarının önünü açacağımıza inanıyoruz" dedi. PaybyMe CEO'su Eren Deyiş de işletmelerin dijitalleşme süreçlerini kolaylaştırmayı öncelediklerini söyledi.

TEKNOLOJİYLE BULUŞMA

NarPOS Kurucu Ortağı İlyas Akça ise projeyle ilgili şu bilgileri paylaştı: "Kafe, market, restoran, kantin, otel, pastane, okul gibi birçok satış noktası için sınırsız çözüm sunan NarPOS ile esnafımızın işlerini bir adım ileriye taşıyacaklarına inanıyoruz. Esnafımız rahat bir nefes alacak." Vallet Kurucu Ortağı ve CEO'su Görkem Bayramoğlu de Ege ve Akdeniz bölgelerindeki tüm küçük esnafı teknoloji ile buluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

NARPOS NEDİR?

NARPOS, esnafın ödeme alma, stok takibi, sipariş yönetimi, raporlama, etiket basma, ürün ekleme/çıkarma ve ürün aratma gibi tüm iş süreçlerini tek bir uygulama üzerinden kolayca yönetmelerine olanak tanıyor. Tamamen ücretsiz cihazla esnaf, barkod sistemini de artık ücretsiz kullanabilecek. PaybyMe'nin NarPOS ile ortak geliştirdiği yazılım ve cihazlarla esnaf düşük komisyon oranlarıyla işlem yapma imkanına sahip olacaklar. düşük komisyon oranlarıyla kazançlarını artıracak olan esnaf, anında kredi imkanından da faydalanabilecek