İslam Memiş’ten altın yorumu: Yeni rekorlar olacak

Altın ve dövizdeki hareketlilik sürerken İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı geldi. Para ve Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, beklediği yeni rakamları açıkladı. Yatırımcılar tarafından oldukça yakından takip edilen ve en gözde yatırım araçları arasında yer alan gram altın ve ons altında rekorlar birbirini kovalıyor.

ALIM FIRSATI DOĞDU

Gram altın fiziki olarak 2 bin 737 TL'den işlem görürken, ons altın da 2 bin 520 dolardan satılıyor. Konuyla ilgili konuşan İslam Memiş, "Dolar/TL'nin 33.68 lira, Euro/TL'nin ise 37.13 lira seviyesinden haftayı tamamladı. Euro'nun dolar karşısında daha pozitif ayrışabileceğini söyleyebiliriz. Euro/dolar paritesinde yıl sonu beklentim 1.12. Bu yüzden 1.10 seviyesinin altındaki fiyatları alım fırsatı olarak görüyorum" dedi. Altın fiyatlarıyla ilgili olarak İslam Memiş, yıl sonunda rekor seviyeler beklediğini açıkladı. Memiş, gram altın fiyatının 2024 sonunda 3 bin-3 bin 500 TL seviyelerine ulaşabileceğini öngördü. Gram altın Kapalıçarşı'da ise dün 2 bin 745 liradan işlem gördü.